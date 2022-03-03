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02:11 (мск), источник: ТАСС

Президент Венесуэлы назвал преступными санкции в отношении России

Проблемы должны решаться дипломатическим путем, отметил Николас Мадуро.

Источник: AP 2022

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду назвал преступлением против российского народа санкции, которые ввели западные страны из-за конфликта на Украине.

«Это преступление то, что они делают с российским народом. Это экономическая война. <…> Это безумие», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Экономические войны должны закончиться. Проблемы должны решаться дипломатическим путем», — добавил Мадуро. Согласно его словам, западные страны разжигают ксенофобию по отношению к русским.

«Они преследуют русских по всему миру. Замечательного дирижера отстранили от управления филармоническим оркестром в одной из европейских стран только за то, что он русский. Это называется ксенофобией, расизмом, преследованием, нарушением прав человека», — сказал он.

По мнению Мадуро, в отношении России была развернута «жестокая информационная война». «Они манипулируют словами», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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