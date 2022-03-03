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06:51 (мск), источник: Daily Storm

Верховный комиссар ООН: Миллион человек покинули Украину за семь дней

Все это время в стране идет военная операция России.

Источник: AFP 2022

Миллион человек покинули Украину за последние семь дней и стали беженцами. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он призвал стороны прекратить боевые действия и дать возможность международному сообществу оказать гуманитарную помощь Украине.

«Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев с Украины в соседние страны. Для многих миллионов людей на Украине пришло время, чтобы оружие замолчало, чтобы можно было оказать спасительную гуманитарную помощь», — написал представитель ООН на своей странице в Twitter.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Через четыре дня Москва и Киев провели первый раунд мирных переговоров, на 3 марта запланирована новая встреча российской и украинской делегаций.

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