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10:04 (мск), источник: РБК

В Госдуму внесли законопроект о защите россиян в условиях санкций

Документ вводит дополнительные кредитные каникулы до 30 сентября текущего года и предусматривает дополнительную соцпомощь для россиян. Он должен облегчить доставку медикаментов и помочь отчисленным из зарубежных вузов студентам.

Источник: РИА "Новости"

В Государственную думу внесли проект закона о защите россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ предусматривает кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 года.

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма “кредитных каникул”, предусмотренных федеральным законом № 106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года», — сказано в пояснительной записке. Правительство может продлить этот срок.

Также авторы законопроекта предлагают меры по предоставлению населению дополнительной социальной поддержки и обеспечению людей необходимыми медикаментами. Он определяет шаги для защиты российских студентов, которые из-за введения санкций были вынуждены прекратить учебу в зарубежных вузах. Власти планируют наладить пенсионное обеспечение и препятствовать развитию безработицы.

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Документ устанавливает механизмы поддержки экономики. Он призван упростить существующие процедуры для получения лицензий и разрешений на закупку работ, услуг и товаров государством и муниципалитетами. Кроме того, в стране изменится регулирование страховой деятельности — его также ждут послабления.

Несколько десятков стран, в том числе США, Канада, Великобритания и государства ЕС, ввели против России санкции из-за военной спецоперации на Украине. Российская армия начала проводить ее 24 февраля после обращения президента Владимира Путина. В частности, ограничения наложили на банковский и оборонный сектор, а также отдельные сферы промышленности.

Под санкции попали многие российские чиновники и бизнесмены. В банковском секторе наиболее жесткие ограничения были наложены на семь банков — это ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк, «Открытие» и другие. Их активы за рубежом заморозили, банкам запретили проводить транзакции в долларах. Сами кредитные организации должны отключить от системы межбанковского обмена информацией SWIFT 12 марта.

Кроме того, страны Запада решили заморозить активы российского ЦБ. Это спровоцировало резкий обвал рубля и акций крупнейших российских компаний, доллар и евро неоднократно обновляли максимумы по стоимости за несколько дней. Центробанк был вынужден повысить ключевую ставку до 20%, в результате отдельные банки (ВТБ, Сбербанк) двукратно повысили ставки по кредитам и ипотеке. Ставки по вкладам в каждом из этих банков (а также в «Открытии») выросли более чем до 20%.

Центробанк запретил россиянам переводить деньги за границу в те страны, которые объявили о санкциях. Из страны запретили вывозить наличную валюту на сумму более $10 тыс., а всех экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки. Российским резидентам запретили давать иностранцам займы в валюте и зачислять ее на счета в банках, находящихся за рубежом.

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