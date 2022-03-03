В Госдуму внесли законопроект о защите россиян в условиях санкций

В Государственную думу внесли проект закона о защите россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Документ предусматривает кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 года.
«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма “кредитных каникул”, предусмотренных федеральным законом № 106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года», — сказано в пояснительной записке. Правительство может продлить этот срок.
Также авторы законопроекта предлагают меры по предоставлению населению дополнительной социальной поддержки и обеспечению людей необходимыми медикаментами. Он определяет шаги для защиты российских студентов, которые из-за введения санкций были вынуждены прекратить учебу в зарубежных вузах. Власти планируют наладить пенсионное обеспечение и препятствовать развитию безработицы.
Документ устанавливает механизмы поддержки экономики. Он призван упростить существующие процедуры для получения лицензий и разрешений на закупку работ, услуг и товаров государством и муниципалитетами. Кроме того, в стране изменится регулирование страховой деятельности — его также ждут послабления.
Несколько десятков стран, в том числе США, Канада, Великобритания и государства ЕС, ввели против России санкции из-за военной спецоперации на Украине. Российская армия начала проводить ее 24 февраля после обращения президента Владимира Путина. В частности, ограничения наложили на банковский и оборонный сектор, а также отдельные сферы промышленности.
Под санкции попали многие российские чиновники и бизнесмены. В банковском секторе наиболее жесткие ограничения были наложены на семь банков — это ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк, «Открытие» и другие. Их активы за рубежом заморозили, банкам запретили проводить транзакции в долларах. Сами кредитные организации должны отключить от системы межбанковского обмена информацией SWIFT 12 марта.
Кроме того, страны Запада решили заморозить активы российского ЦБ. Это спровоцировало резкий обвал рубля и акций крупнейших российских компаний, доллар и евро неоднократно обновляли максимумы по стоимости за несколько дней. Центробанк был вынужден повысить ключевую ставку до 20%, в результате отдельные банки (ВТБ, Сбербанк) двукратно повысили ставки по кредитам и ипотеке. Ставки по вкладам в каждом из этих банков (а также в «Открытии») выросли более чем до 20%.
Центробанк запретил россиянам переводить деньги за границу в те страны, которые объявили о санкциях. Из страны запретили вывозить наличную валюту на сумму более $10 тыс., а всех экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки. Российским резидентам запретили давать иностранцам займы в валюте и зачислять ее на счета в банках, находящихся за рубежом.