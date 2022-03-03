Без вмешательства России НАТО начала бы свою операцию, заявил Володин

«Если бы не началась операция (России на Украине — ред.), буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».
Парламентарий подчеркнул, что другого выхода у России не было. «И посмотрите, НАТО насколько нашпиговала Украину оружием. Если бы только не начали специальную миротворческую операцию, все это привело просто к последствиям трагическим. Для всех», — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.