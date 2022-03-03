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12:43 (мск), источник: Life.ru

Лавров подтвердил, что встреча с украинской делегацией состоится сегодня, и выдвинул свою версию о задержке

По мнению министра иностранных дел России, коллеги из Киева настояли на смене места переговоров, чтобы выиграть время для получения ЦУ из Вашингтона.

Источник: РИА "Новости"

Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров с украинской стороной должен состояться сегодня. Заявление прозвучало в интервью российским и иностранным СМИ в четверг. Кроме того, министр озвучил свою версию, объясняющую задержку предстоящей встречи — минувшей ночью украинская сторона запросила, чтобы переговоры прошли в другом месте. По мнению Лаврова, таким образом Украина пытается выиграть время.

«Наверянка они получают указания из Вашингтона. У меня сомнений нет, что эта страна совершенно несамостоятельна. Тем не менее, должны состояться переговоры», — сказал он.

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Вместе с тем Лавров выразил уверенность, что решение ситуации на Украине будет найдено.

«Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются, в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле и как должно состояться сегодня», — добавил глава МИД.

Как сообщал Лайф, ранее руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта. Он поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, профессиональную и оперативную организацию встречи.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций.

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