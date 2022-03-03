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13:09 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле назвали слухи о планах ввести военное положение «уткой»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «уткой» слухи о планах введения военного положения в ряде российских регионов и запрете выезда мужчинам за рубеж.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, это “утки”, это всё в соцсетях и так далее всё ходят чистые “утки”, и потом граждане пересылают друг другу и так далее, поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами просто обычных слухов и обычных обманов», — сказал журналистам Песков, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в соцсетях слухи, что в ряде регионов РФ может быть введено военное положение, а мужчинам призывного возраста после 8 марта запретят покидать Россию.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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