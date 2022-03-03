В Кремле назвали слухи о планах ввести военное положение «уткой»

«Нет, это “утки”, это всё в соцсетях и так далее всё ходят чистые “утки”, и потом граждане пересылают друг другу и так далее, поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами просто обычных слухов и обычных обманов», — сказал журналистам Песков, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в соцсетях слухи, что в ряде регионов РФ может быть введено военное положение, а мужчинам призывного возраста после 8 марта запретят покидать Россию.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.