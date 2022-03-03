Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Лавров

«Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности РФ», — сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
Он подчеркнул, что операция на Украине «в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры будет доведена до конца».
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.