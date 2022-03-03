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13:47 (мск), источник: © РИА Новости

Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, но будет продолжать операцию, чтобы уничтожить угрожающую инфраструктуру и вооружения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности РФ», — сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.

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Военная операция на Украине

Он подчеркнул, что операция на Украине «в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры будет доведена до конца».

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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