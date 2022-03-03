Океанолог пояснил, почему вода в реках пресная, а в море соленая Есть ли в каплях дождя соль, почему моря остаются солеными, если в них впадает столько пресных рек - на эти и другие вопросы ответил океанолог
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
14:10 (мск), источник: Ведомости

Песков прокомментировал закрытие «Эхо Москвы»

Ликвидация «Эха Москвы» является решением акционера, радиостанция нарушила закон России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это решение акционера. Это решение собственника. Радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры, тем более в ходе специальной операции, которая сейчас осуществляется на Украине. И собственник принял такое решение — так к этому и нужно относиться. В данном случае мы вряд ли имеем право как-то по-другому комментировать решение собственника», — сказал Песков журналистам.

В ответ на вопрос о том, возможно ли восстановление работы радиостанции, представитель Кремля заявил: «если собственник посчитает это целесообразным, то безусловно». «Но опять же, еще раз повторяю, у любой радиостанции есть собственник и именно собственник принимает решение о продолжении или прекращении деятельности того или иного актива, в данном случае СМИ», — отметил он.

Сюжет
Военная операция на Украине

3 марта о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы» сообщил главный редактор Алексей Венедиктов. 1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Спустя некоторое время сайт «Дождя» перестал работать, а радиостанцию отключили от эфира. Позднее были заблокированы страницы «Эха Москвы» в «Яндекс. Дзене» и «Дождя» в социальной сети «ВКонтакте».

Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканалу «Дождь» «за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».

По мнению Генпрокуратуры, материалы, размещаемые телеканалом «Дождь» и радиостанцией «Эхо Москвы», «содержат призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя».

 Российские банки отключат от SWIFT: что это значит
Импортеры продуктов питания столкнулись с задержками и отменами поставок
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь