14:10 (мск), источник: Ведомости
Песков прокомментировал закрытие «Эхо Москвы»
Ликвидация «Эха Москвы» является решением акционера, радиостанция нарушила закон России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Это решение акционера. Это решение собственника. Радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры, тем более в ходе специальной операции, которая сейчас осуществляется на Украине. И собственник принял такое решение — так к этому и нужно относиться. В данном случае мы вряд ли имеем право как-то по-другому комментировать решение собственника», — сказал Песков журналистам.
В ответ на вопрос о том, возможно ли восстановление работы радиостанции, представитель Кремля заявил: «если собственник посчитает это целесообразным, то безусловно». «Но опять же, еще раз повторяю, у любой радиостанции есть собственник и именно собственник принимает решение о продолжении или прекращении деятельности того или иного актива, в данном случае СМИ», — отметил он.
3 марта о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы» сообщил главный редактор Алексей Венедиктов. 1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Спустя некоторое время сайт «Дождя» перестал работать, а радиостанцию отключили от эфира. Позднее были заблокированы страницы «Эха Москвы» в «Яндекс. Дзене» и «Дождя» в социальной сети «ВКонтакте».
Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканалу «Дождь» «за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».
По мнению Генпрокуратуры, материалы, размещаемые телеканалом «Дождь» и радиостанцией «Эхо Москвы», «содержат призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя».