В Минобороны России рассказали о назревающей на Украине гуманитарной катастрофе

«Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию… Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе — в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в городах: Киеве — с населением около 3 миллионов человек, Харькове — с населением до 1,5 млн человек, в Сумах — с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов», — сказал Мизинцев.
3 марта заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что украинские батальоны «Азов» и «Правый сектор» (запрещены в России) перекрыли гуманитарный коридор для жителей Мариуполя. Он заявил, что украинские военные не пропускают мирных жителей к гуманитарному коридору и задерживают их. По словам Басурина, ситуацию в городе можно сравнить с концлагерем.
Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что украинские военные готовят в Мариуполе массовую провокацию с гибелью мирных жителей. Сообщалось, что силовики удерживают людей в заминированных цехах и служебных помещениях завода «Азовсталь», во дворе которого размещают военную технику.
2 марта российское военное ведомство сообщило, что националисты на Украине мешают выходу мирных жителей из Киева. Отмечалось, что националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранцев, из Киева, Харькова, Мариуполя и других городов.
24 февраля стало известно о начале специальной военной операции в Донбассе. Так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.