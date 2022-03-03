Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз

«Сегодня исторический день для Грузии: я подписываю заявку на членство в ЕС от имени страны», — заявил политик в своем видеообращении.
По его словам, «европейское будущее» — выбор грузинского государства и народа.
«Подача заявки на членство в ЕС — еще один важный шаг на пути Грузии к европейской интеграции — этап, который открывает новую страницу в нашей истории и продолжает усилия наших предков, направленных на объединение в единой европейской семье. Грузия — европейское государство. Наша страна на протяжении всей своей многовековой истории всегда принадлежала пространству европейской культуры и цивилизации и даже сегодня вносит свой ценный вклад в его защиту и развитие», — добавил Гарибашвили.
Правящая партия «Грузинская мечта» приняла это решение подать заявку в ускоренном режиме после консультаций с правительством. Ранее власти планировали сделать это в 2024 году, однако изменили свою позицию, исходя из «новых реалий».
В понедельник Владимир Зеленский на фоне российской операции по демилитаризации Украины обратился к членам ЕС с призывом срочно принять страну в состав союза и подписал заявку на вступление. Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата.
Президент Молдавии Майя Санду также выразила мнение, что евроинтеграцию республики необходимо ускорить. Но чтобы претендовать на вступление, странам потребуется добиться соответствия по множеству критериев.