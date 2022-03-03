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16:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин сказал Макрону, что затягивание Киевом переговоров приведет к новым требованиям РФ

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвал два основных требования Москвы на переговорах с Киевом — это демилитаризация и нейтральный статус Украины. Он заявил, что затягивание переговоров приведет к новым требованиям России.

Источник: РИА "Новости"

«Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины — с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для РФ», — говорится в сообщении Кремля.

Путин заявил, что задачи военной операции будут выполнены «в любом случае», а «попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву».

Российский президент утверждает, что военная операция «идет по плану» и российские военные делают «все возможное для сохранения жизни мирных граждан». «Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов — не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании», — утверждает Кремль.

Владимир Путин заявил о готовности России взаимодействовать с зарубежными партнерами «в целях решения острых гуманитарных проблем».

Он призвал Макрона подключиться к усилиям по эвакуации с Украины иностранных граждан и упомянул группу индийских студентов в Харькове. По его мнению, украинские силовики «по сути, держат их в заложниках. “Эммануэль Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством”, — утверждается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, президент России прокомментировал обращение президента Франции к своим гражданам. Он не согласился «со многими озвученными тезисами».

В частности с тем, что Макрон назвал ложью, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом.
Сюжет
Военная операция на Украине

«В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева. Отмечено, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Россия намерена продолжить бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооруженных формирований, которые совершают военные преступления, в том числе размещая боевую технику в жилых кварталах и используя гражданское население в качестве живого щита», — сообщил Кремль.

Путин также заявил, что Макрон в обращении не сказал о «саботаже украинским руководством Минских договоренностей», а также о том, что западные страны и сама Франция «ровным счетом ничего не сделали, чтобы заставить Киев их выполнять». Российский президент считает, что замалчивается «многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса».

Это уже третьи телефонные переговоры между президентами России и Франции с начала военной операции на Украине. Россия проводит ее с 24 февраля по приказу Владимира Путина.

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