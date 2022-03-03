Путин сказал Макрону, что затягивание Киевом переговоров приведет к новым требованиям РФ

«Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины — с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для РФ», — говорится в сообщении Кремля.
Путин заявил, что задачи военной операции будут выполнены «в любом случае», а «попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву».
Российский президент утверждает, что военная операция «идет по плану» и российские военные делают «все возможное для сохранения жизни мирных граждан». «Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов — не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании», — утверждает Кремль.
Владимир Путин заявил о готовности России взаимодействовать с зарубежными партнерами «в целях решения острых гуманитарных проблем».
Он призвал Макрона подключиться к усилиям по эвакуации с Украины иностранных граждан и упомянул группу индийских студентов в Харькове. По его мнению, украинские силовики «по сути, держат их в заложниках. “Эммануэль Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством”, — утверждается в сообщении пресс-службы.
Кроме того, президент России прокомментировал обращение президента Франции к своим гражданам. Он не согласился «со многими озвученными тезисами».
В частности с тем, что Макрон назвал ложью, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом.
«В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева. Отмечено, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Россия намерена продолжить бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооруженных формирований, которые совершают военные преступления, в том числе размещая боевую технику в жилых кварталах и используя гражданское население в качестве живого щита», — сообщил Кремль.
Путин также заявил, что Макрон в обращении не сказал о «саботаже украинским руководством Минских договоренностей», а также о том, что западные страны и сама Франция «ровным счетом ничего не сделали, чтобы заставить Киев их выполнять». Российский президент считает, что замалчивается «многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса».
Это уже третьи телефонные переговоры между президентами России и Франции с начала военной операции на Украине. Россия проводит ее с 24 февраля по приказу Владимира Путина.