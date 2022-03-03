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17:28 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минобороны сообщили о налетах иностранных наемников на российские колонны

Иностранные наемники, прибывшие на Украину, совершают диверсии и налеты на российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, контрактники частных военных компаний (ЧВК) с применением поставляемого Западом оружия атакуют российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию.

Представитель ведомства рассказал, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников ЧВК для отправки на украинскую территорию. Он подчеркнул, что наемники не имеют права на статус военнопленного, и «самое хорошее, что их ожидает» — привлечение к уголовной ответственности.

Конашенков также уточнил, что на минувшей неделе через Польшу на Украину прибыли 200 наемников из Хорватии. В министерство уже вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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