17:55 (мск), источник: РБК
Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров
Представители двух стран встречаются в Брестской области, перед переговорами они обозначили свои позиции и назвали приоритеты. Состав делегаций не изменился.
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Россия и Украина начали второй раунд переговоров по урегулированию. Делегации встретились в Брестской области Белоруссии, сообщили РБК в офисе президента Украины.
Перед переговорами стороны обозначили позиции. Украинская сторона заявила, что программой-минимум для нее является обсуждение создания гуманитарных коридоров для перемещения местных жителей в районах проведения российской военной операции. Однако украинская делегация готова обсуждать и другие вопросы.
«Программа-минимум — гуманитарные коридоры. Далее по обстоятельствам», — написал в Facebook член украинской делегации Давид Арахамия, разместив в соцсети фото из вертолета, на котором он вместе с советником руководителя офиса президента Украины Михаилом Подоляком вылетел на переговоры.
О планах российской стороны по второму раунду переговоров рассказал глава российской делегации Владимир Мединский. «У нас блок предложений из трех частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического», — цитирует ТАСС Мединского.
Составы делегаций на втором раунде переговоров не изменились.
Россию на переговорах представляют бывший министр культуры Владимир Мединский, заместитель министра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. От Украины в переговорах участвуют министр обороны Алексей Резников, председатель партии «Слуга народа» Давид Арахамия, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, замглавы МИДа Николай Точицкий, первый замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.
Изначально второй раунд переговоров был запланирован на вечер 2 марта. Об этом сообщали и Кремль, и украинская делегация.
При этом президент Белоруссии, где проводятся переговоры, Александр Лукашенко сравнил процесс организации встреч с триллером. «Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер…» — сказал он после первой встречи.
Первый раунд переговоров прошел 28 февраля на украинско-белорусской границе, на берегу реки Припять. По их итогам Мединский заявил, что стороны нашли «точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Член украинской делегации Михаил Подоляк также отметил, что стороны обсудили ряд ключевых тем, по которым «есть перспективы выхода на взаимоприемлемые решения».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил тогда, что на встрече не удалось достигнуть тех результатов, которые хотела бы получить его страна. При этом он отметил, что российская сторона на переговорах озвучила свои позиции, а Украина выдвинула встречные пункты «для завершения войны». «Некоторые сигналы [российской стороны] мы получили», — добавил Зеленский.
Ранее Киев обвинял Москву в предъявлении ультиматумов и заявлял о том, что не намерен их выполнять. «Мы будем искать решение, но выполнять ультиматумы мы не будем», — заявлял 1 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Перед первым раундом переговоров Киев уже обвинял Москву в ультиматумах и назвал их причиной задержки начала переговорного процесса. «Украина не будет принимать ультимативные требования любой природы и характера со стороны России», — сказал тогда журналистам советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 3 марта предупредил, что если российско-украинские переговоры будут затягиваться, то у Москвы появятся новые требования к Киеву, сообщила пресс-служба Кремля.
24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Киев после этого объявил в стране военное положение и разорвал с Россией дипотношения.