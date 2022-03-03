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19:16 (мск), источник: © РИА Новости

Санду сообщила о подаче заявки на вступление Молдавии в Евросоюз

КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны», заявила на брифинге президент республики Майя Санду.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Санду выразила мнение, что евроинтеграцию республики надо ускорить, ее стремление разделяет правительство страны.

«Мы видим возможность обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз, оно направлено президенту Франции — страны, которая председательствует в ЕС. Мы готовы сделать все, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны», — сказала Санду.

Она подписала соответствующий документ в присутствии премьера Натальи Гаврилицы и спикера парламента Игоря Гросу. Заявка в ближайшие дни будет представлена в Брюсселе. По словам Санду, Молдавии понадобилось 30 лет, чтобы «повзрослеть», власти республики готовы взять на себя ответственность за будущее, поскольку народ республики «хочет жить мирно в демократии и процветании».

До этого Грузия направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

В понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав Евросоюза и подписал заявку на вступление в него. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление в ЕС.

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