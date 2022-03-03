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20:27 (мск), источник: ТАСС

Путин присвоил офицеру Гаджимагомедову звание Героя России посмертно

НОВО-ОГАРЕВО, 3 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе операции на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно», — сообщил глава государства, открывая в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Он рассказал, что в бою Гаджимагомедов уверенно командовал своими бойцами.

«Как настоящий командир берег подчиненных и, уже получив тяжелые ранения, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», — отметил Путин.

Он сделал акцент на том, что в ходе боев и военнослужащие РФ, и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм.

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