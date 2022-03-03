Путин сообщил о выплате в 5 млн рублей участникам спецоперации по защите Донбасса

Как отметил глава государства, раненым в операции надо предусмотреть дополнительную выплату в 3 млн рублей.
«Семьям погибших выплатят единовременное пособие — 7 421 000 рублей. Кроме того будет дополнительная выплата семьям погибших в размере 5 млн рублей», — продолжил глава государства.
Как он добавил, специальная военная операция идет строго в соответствии с графиком, все задачи решаются. Путин отметил, что присвоил первое звание Героя России за бои на Украине Нурмагомеду Гаджимагомедову.
Ранее в ходе совещания Совбеза Путин подчеркнул, что наемники и националисты на Украине используют мирных жителей и иностранных граждан как живой щит.
Ранее в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его бойцы ВС РФ захватили крупнейшую военную базу на Украине. Уточняется, что на расположенных на территории складах обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании их суверенитета.
24 февраля российский лидер объявил о начале специальной операции РФ на Украине, назвав ее целью защиту гражданского населения Донбасса, денационализацию и демилитаризацию страны.