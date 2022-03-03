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20:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Завершился второй раунд переговоров РФ и Украины: договорились о гумкоридорах, встречи продолжатся

В Беловежской пуще завершились переговоры делегаций России и Украины. Это была вторая встреча, которая продолжалась примерно 2,5 часа.

Источник: РИА "Новости"

Первыми к журналистам вышли представители украинской делегации. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, сторонам удалось достигнуть понимания по вопросу гуманитарных коридоров с временным прекращением огня.

Но в целом, сказал он, Киев не получил тех результатов, на которые рассчитывал, поэтому планируется третий раунд переговоров.

Затем ход переговоров прокомментировал глава российской делегации Владимир Мединский. Он сказал, что стороны смогли найти понимание по части пунктов на переговорах. Он пояснил, что стороны договорились о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня. Достигнутые соглашения Мединский назвал «существенным прогрессом».

Как сказал другой представитель российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, некоторые договоренности с Украиной нужно будет закреплять и после проводить процедуру национальной ратификации.

Планируется третий раунд переговоров. Он пройдет «в ближайшие дни», сказал Слуцкий.

В состав российской делегации помимо Мединского и Слуцкого входят заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, посол в Белоруссии Борис Грызлов и замминистра обороны Александр Фомин.

В состав украинской делегации, кроме Подоляка, входят министр обороны Алексей Резников, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.

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