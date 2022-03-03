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21:37 (мск), источник: Life.ru

Третий раунд переговоров РФ и Украины пройдёт в начале следующей недели

Встреча состоится в Белоруссии, однако конкретное место пока не сообщается. В рамках сегодняшней встречи делегациям удалось договориться по ряду гуманитарных вопросов.

Источник: AP 2022

Третий раунд переговоров России и Украины состоится в начале следующей недели. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Отмечается, что встреча пройдёт в Белоруссии. Однако точная дата и место проведения не уточняются.

Напомним, сегодня состоялся второй раунд переговоров Киева и Москвы. Как сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сторонам удалось говориться о гумкоридорах и возможном прекращении огня.

Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — «Операции Z». Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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