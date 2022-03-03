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21:52 (мск), источник: Ведомости

Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным статус Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным все вопросы, в том числе статус Донбасса, проблематику русского языка на Украине и нынешнюю ситуацию.

Источник: AFP 2022

«Я готов обсудить все вопросы, я знаю их глубоко, все те места, о которых мы говорим: про Украину, про проблематику русского языка — я ее не вижу — о Донбассе оккупированном или не оккупированном, о статусе Донбасса, о ДНР и ЛНР, о том, что происходит… Я знаю, где найти эти точки, чтобы не воевать… Только не надо с нами разговаривать как со страной другого сорта», — заявил Зеленский (цитата по «РИА Новости»).

23 февраля Зеленский сообщил, что инициировал телефонный разговор с Путиным, но ответом ему была тишина. Ранее украинский президент неоднократно рассказывал о попытках связаться с российским коллегой, при этом ранее Путин приглашал его на переговоры в Москву, но Зеленский от предложения отказался.

1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Зеленского пока не планируется. Он напомнил, что стороны ведут переговоры о ситуации на Украине. Путину доложили об их ходе, но пока рано давать оценки.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.

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