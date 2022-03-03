США и Великобритания ввели новые санкции против России

Под санкции попали в том числе глава «Транснефти» Николай Токарев, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава «ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов, бизнесмен Евгений Пригожин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и основатель USM Holdings Алишер Усманов.
В Вашингтоне заявили, что ограничения «отрежут» бизнесменов и членов их семей от финансовой системы США, заморозят их активы в стране и заблокируют их собственность, из-за чего ей будет невозможно пользоваться.
Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило «РИА Новости», что заморозит все активы в стране Усманова и Шувалова и запретит им въезд. Ранее об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на источники.
Западные страны ввели санкции против России за военную операцию на Украине. В частности, на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета в США и Великобритании.
Накануне Евросоюз принял решение отключить от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.