Одежду премиум-класса и другие товары отдают с большими скидкамиК весеннему потеплению Алиэкспресс порадовал скидками на брендовую одежду и товары премиум-класса
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
22:34 (мск), источник: Ведомости

США и Великобритания ввели новые санкции против России

США ввели новый пакет санкций против российских политиков, бизнесменов и членов их семей в связи с спецоперацией России на Украине, говорится на сайте Белого дома.

Источник: Reuters

Под санкции попали в том числе глава «Транснефти» Николай Токарев, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава «ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов, бизнесмен Евгений Пригожин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и основатель USM Holdings Алишер Усманов.

В Вашингтоне заявили, что ограничения «отрежут» бизнесменов и членов их семей от финансовой системы США, заморозят их активы в стране и заблокируют их собственность, из-за чего ей будет невозможно пользоваться.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило «РИА Новости», что заморозит все активы в стране Усманова и Шувалова и запретит им въезд. Ранее об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на источники.

Западные страны ввели санкции против России за военную операцию на Украине. В частности, на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета в США и Великобритании.

Накануне Евросоюз принял решение отключить от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.

Справка
Чем завершилась первая неделя российской спецоперации на УкраинеРоссия, продолжая действия по блокированию украинских городов, направила делегацию на второй раунд переговоров с Украиной. Москва также впервые сообщила о потерях: 498 погибших с российской стороны, 2870 — с украинской
 Правительство смягчит давление на бизнес
РЖД переходит на 100%-ную предоплату грузовых перевозок
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь