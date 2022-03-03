22:46 (мск), источник: Lenta.Ru
Макрон объявил об участии в президентских выборах
Президент Франции Эммануэль Макрон в открытом письме к гражданам страны объявил о своем участии в новых выборах на пост главы государства, сообщает РИА Новости.
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Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок и попросил у французов доверия. «Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ», — подчеркнул он.
Ранее предполагалось, что Макрон объявит о выдвижении кандидатуры на президентские выборы 4 марта. До вечера этого дня он и другие кандидаты на должность главы государства обязаны подать декларацию об имуществе и письмо, подтверждающее согласие стать кандидатом.
Первый тур выборов президента Франции состоится 10 апреля, второй — 24 апреля. До 4 марта кандидаты обязаны предоставить в Конституционный совет страны минимум 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку. 7 марта Конституционный совет представит окончательный список кандидатов на выборах.