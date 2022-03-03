22:55 (мск), источник: Известия
Захарова осадила британского журналиста за провокационный вопрос
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на провокационный вопрос журналиста из Великобритании в ходе брифинга в четверг, 3 марта.
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Представитель британского телеканала Sky News усомнился в действиях российских властей при выполнении спецоперации защите Донбасса.
«Вы действительно не совершаете удары по гражданскому населению или вы просто лжете?», — спросил он.
В свою очередь, Захарова отметила, что не намерена продолжать разговор «в таком тоне».
«Вы свою пропаганду будете адресовать вашим британским политикам, а здесь держите себя в рамках. Не можете, не умеете — не выдавайте себя за журналиста. Еще раз, понятно, да? Мы открыты для всех», — заявила она.
Кроме того, представитель МИД указала на некорректность вопросов, содержащих в себе определенную идеологическую позицию.
«Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что министерство обороны изначально об этом говорило, проводит кампании, которые нацелены на военную инфраструктуру. Как сегодня об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, к сожалению, действительно, жертвы среди и представителей вооруженных сил, и гражданского населения, да, случаются», — продолжила она.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин на совещании Совбеза сообщил о попытках украинских националистов использовать мирное население и иностранных граждан в качестве живого щита.
В Минобороны РФ также рассказали, что наступление продолжается. Действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, российские военные взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о признании независимости.
21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.
24 февраля Путин объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.