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23:22 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Пентагон заявил о создании прямой линии связи с Минобороны РФ

ТАСС, 3 марта. Пентагон заявил, что создает прямую линию связи с Минобороны России с целью предотвращения различных конфликтов и инцидентов.

Источник: Reuters

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя военного ведомства США высокого ранга.

«Министерство обороны 1 марта создало линию по урегулированию конфликтов с Минобороны России в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации напряженности», — сказал представитель Пентагона.

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