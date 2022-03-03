23:22 (мск), источник: ТАСС
Reuters: Пентагон заявил о создании прямой линии связи с Минобороны РФ
ТАСС, 3 марта. Пентагон заявил, что создает прямую линию связи с Минобороны России с целью предотвращения различных конфликтов и инцидентов.
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Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя военного ведомства США высокого ранга.
«Министерство обороны 1 марта создало линию по урегулированию конфликтов с Минобороны России в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации напряженности», — сказал представитель Пентагона.