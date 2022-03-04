В СВР высказались про новый «железный занавес»

«Маски сброшены. Запад не просто пытается обнести Россию новым “железным занавесом”. Речь идет о попытках разрушения нашего государства — его “отмены”, как принято сейчас говорить в “толерантной” либерал-фашистской среде», — считает Нарышкин.
Он отметил, что у западных стран не хватает моральных усилий на прямое противостояние с Россией.
«Поскольку у США и их союзников нет ни возможности, ни духу попытаться сделать это в открытом и честном военно-политическом противостоянии, в ход идут подленькие потуги установить экономическую, информационную и гуманитарную блокаду. Что самое отвратительное, делается это под лживые лозунги о необходимости защиты суверенитета Украины и европейской безопасности», — пояснил Нарышкин.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что операция на Украине предотвратит больший конфликт.