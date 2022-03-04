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01:23 (мск), источник: Телеканал 360°

Шольц назвал верным решением отказ принимать Украину в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным решением отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО. Западные антироссийские санкции он счел одновременно и давлением, и путем к дипломатии.

Источник: AP 2022

Щольц подчеркнул, что вопрос членства Грузии и Украины в НАТО в повестке не значился. Слова немецкого канцлера привело РИА «Новости».

«Отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО был правильным», — сказал он.

Возможное вступление указанных стран и в Евросоюз Шольц тоже отверг, указав на необходимость остановить конфликт.

Используемые Западом санкции против России канцлер объяснил давлением на государство. По его мнению, ограничения в то же время «открывают пространство для дипломатии».

США, Великобритания и страны ЕС отреагировали санкционными мерами на спецоперацию РФ. В российском МИДе заявили, что страны-партнеры России при этом оказались под шантажом со стороны Соединенных Штатов.

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