02:12 (мск), источник: ТАСС
Украинские власти сообщили, что затопили флагман ВМС страны «Гетман Сагайдачный»
Сообщается, что это было вызвано необходимостью.
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КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Украины подтвердили, что военные моряки страны затопили в порту Николаева флагман своего ВМС «Гетман Сагайдачный». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальной странице в Facebook Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины.
«Флагман ВМС Украины “Гетман Сагайдачный” подтопили в порту Николаева», — информирует ведомство. Сообщается, что это было вызвано необходимостью. «Так нужно», — говорится в сообщении. Центр утверждает, что после войны украинские власти «быстро поднимут и восстановят» корабль.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины публикует в Facebook фотографию военного корабля, частично затопленного у причала порта.
Украинские СМИ, в частности агентство РБК-Украина, 24-й телеканал и телеканал «Эспресо», сообщили в четверг вечером, что фрегат «Гетман Сагайдачный» был затоплен еще 24 февраля, однако об этом не сообщалось официально до настоящего момента. Агентство УНИАН отмечает, что фрегат находился в порту Николаева на ремонте и что он был затоплен экипажем, чтобы избежать риска попадания в руки российской армии.
«Гетман Сагайдачный» — сторожевой корабль советского проекта 11351 «Нерей», но без ударного ракетного комплекса. Полное водоизмещение составляет 3 650 тонн. Закладывался как «Киров», построен в Керчи и спущен на воду в недостроенном состоянии весной 1992 года. В июне перешел в состав ВМС Украины, вступив в строй в апреле 1993 года. В соответствии с международными нормами переклассифицирован во фрегат. В середине декабря 2021 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил, что «Гетман Сагайдачный» планируется вывести из состава ВМС в 2031 году.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.