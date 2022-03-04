США предоставляют украинцам статус временно защищенных лиц на 18 месяцев

На участие в программе TPS могут претендовать лица, проживавшие в США по состоянию на 1 марта 2022 года. Статус «временно защищенного» дает право получить разрешение на работу в США и временный вид на жительство.
«Преднамеренное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к продолжающейся войне, бессмысленному насилию и тому, что украинцы вынуждены искать убежища в других странах», — заявил глава американского министерства Алехандро Майоркас.
24 февраля Владимир Путин объявил военную операцию для «денацификации и демилитаризации» Украины. За неделю страну покинул уже 1 млн человек. Украинских граждан принимают Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдавия. Канада также готовит программу для беженцев из Украины.