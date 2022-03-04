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03:19 (мск), источник: Коммерсантъ

США предоставляют украинцам статус временно защищенных лиц на 18 месяцев

США на 18 месяцев предоставили находящимся в стране украинцам статус «временно защищенных лиц» (TPS), сообщило Министерство внутренней безопасности. По его данным, из-за российской военной операции на Украине ее граждане не могут вернуться на родину.

Источник: AFP 2022

На участие в программе TPS могут претендовать лица, проживавшие в США по состоянию на 1 марта 2022 года. Статус «временно защищенного» дает право получить разрешение на работу в США и временный вид на жительство.

«Преднамеренное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к продолжающейся войне, бессмысленному насилию и тому, что украинцы вынуждены искать убежища в других странах», — заявил глава американского министерства Алехандро Майоркас.

24 февраля Владимир Путин объявил военную операцию для «денацификации и демилитаризации» Украины. За неделю страну покинул уже 1 млн человек. Украинских граждан принимают Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдавия. Канада также готовит программу для беженцев из Украины.

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