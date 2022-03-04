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04:16 (мск), источник: Известия

Трюдо сообщил о готовности Канады принять украинских беженцев

Канадское правительство запустило программу временного размещения на своей территории граждан Украины. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем Twitter.

Источник: Reuters

«Мы создаем новую программу для украинцев, которые хотят на время приехать в Канаду. Благодаря ей будут устранены многие обычные визовые требования для того, чтобы обеспечить самый быстрый и безопасный способ переезда», — написал он.

Также Трюдо отметил, что уже действует спонсорская программа по воссоединению украинских беженцев с родственниками, проживающими в Канаде.

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Ранее, 3 марта, о готовности принять на своей территории беженцев из Украины заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В этот же день верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что с момента начала российской спецоперации на Украине страну покинул 1 млн человек.

27 февраля, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова принять беженцев из Украины.

Двумя днями ранее США объявили о намерении принять беженцев из Украины, но указали, что большая часть из них осядет в Европе. Вашингтон отметил, что находится в контакте с европейскими партнерами по вопросу создания условий для размещения украинских беженцев.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз разработал план по приему возможных беженцев с Украины в приграничных государствах союза.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Обстановка обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

Киев с 2014 года проводит операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать новую власть на Украине.

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