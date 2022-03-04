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06:24 (мск), источник: Life.ru

Захарова намекнула Нуланд на типичную для США политику двойных стандартов

Дипломат также поинтересовалась, что именно испытывает американский дипломат в связи с закрытием вещания целого ряда российских СМИ — сочувствие или гордость.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая в эфире «Эха Москвы» заявила, что в Вашингтоне опечалены санкциями против радиостанции «и других отважных СМИ».

«А массовое закрытие российских и русскоязычных СМИ за рубежом, включая запрет на вещание, невыдачу лицензий, блокировку на цифровых платформах США, — это тоже “путинские репрессии” или всё-таки “репрессии американского режима”?» — возмутилась Захарова.

Она задалась вопросом, что именно испытывает Виктория Нуланд в связи с закрытием странами НАТО вещания целого ряда российских СМИ — чувство гордости или сочувствие.

Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что решение о ликвидации «Эха Москвы» принято после нарушения станцией закона. Представитель Кремля заметил, что власти вряд ли имеют право как-то по-другому комментировать соответствующую позицию акционера издания.

Напомним, что ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь»* потребовала Генеральная прокуратура РФ. В частности, телеканал распространял ложные сведения о действиях российских военнослужащих в рамках «Операции Z».

* Признан в России СМИ-иноагентом.

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