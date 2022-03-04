Экс-дипломат США оценил вероятность потепления в отношениях с РФ

«Думаю, что мы еще не скоро увидим снижение напряжения в отношениях между Россией и США. Я также уверен в том, что будет приложено максимум усилий, чтобы продолжить выставлять не только [президента РФ Владимира] Путина в плохом свете, но и всех русских», — отметил Джатрас.
По его словам, сейчас на Западе снимают с полок магазинов российскую водку. Фильмы и книги, связанные с Россией, американцы тоже отвергают.
Он заметил, что обвинения российских войск в преступлениях могут стать «подготовкой для дальнейших провокаций со стороны США». «Так что я думаю, что потепления отношений не будет, по крайней мере, пока длится этот конфликт», — заключил Джатрас.
3 марта стало известно, что магазин с товарами из России в Германии подвергся нападению хулиганов. Вандалы побили стекла витрин магазина и залили белой краской фасад здания.
Днем ранее стало известно, что студента из России Никиту Привалихина и еще нескольких его соотечественников вынудили покинуть занятия по баскетболу в Чехии.
До этого посол РФ в Праге Александр Змеевский рассказал о притеснении россиян в высших и средних образовательных учреждениях Чехии.
27 февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что некоторые россияне, находящиеся за рубежом, сталкиваются с травлей со стороны иностранных граждан. Она отметила, что «люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности».
Ранее в этот день президент России заявил, что западные страны не только предпринимают недружественные действия в отношении России в экономической сфере, но и допускают агрессивные высказывания в адрес РФ.
Российский лидер 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие в том числе военное содействие.
17 февраля обострилась обстановка в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.