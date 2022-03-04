WP сообщила о возможном нарушении Женевской конвенции Украиной

«Кровавая онлайн-кампания, которой Украина надеялась посеять несогласие с [президентом РФ Владимиром] Путиным, возможно, нарушает Женевскую конвенцию», — отмечает газета.
Издание указывает на то, что украинской стороной опубликованы «жуткие фотографии и видео убитых и захваченных русских солдат в надежде подорвать натиск Кремля».
При этом нарушением международной нормы является невозможность проверить подлинность материалов.
Кроме того, пишет газета, в Telegram, Twitter и YouTube министерство внутренних дел Украины с воскресенья публикует непрерывный поток изображений, которые демонстрируют «ужасы войны, и предлагают россиянам изучить их, чтобы определить, есть ли на изображениях пропавший любимый человек».
«Эта тактика может быть истолкована как нарушение Женевской конвенции, в которой говорится, что правительства должны “все время” защищать военнопленных от “оскорблений и общественного любопытства”», — уточняет автор публикации.
Накануне Telegram-канале «Война с фейками» разоблачили фейк о затоплении боевого десантного корабля российских войск в Одесском заливе. Была опровергнута информация в украинских социальных сетях о том, что корабль быль якобы затоплен военнослужащими Украины.
3 марта стало известно, что с начала спасательной операции в Донбассе число фейков увеличилось кратно: с помощью системы искусственного интеллекта российские эксперты нашли почти 1,5 млн таких вбросов.
24 февраля Путин объявил о начале специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса.
21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня. Также российский лидер и главы республик Донбасса подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые, среди прочего, предусматривают предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.