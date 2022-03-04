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09:35 (мск), источник: ТАСС

США вводят экспортные ограничения против более чем 90 связанных с РФ организаций и лиц

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Министерство торговли США из-за ситуации вокруг Украины вводит режим ужесточенного экспортного контроля в отношении 91 организации и лица, связанных с РФ. Уведомление об этом поступило вечером в четверг в электронную базу Федерального реестра — сборника документов американского правительства.

Источник: AP 2022

«Правительство США считает, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США. <…> [Они] участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонные секторы, а также военные и оборонные исследования и разработки», — говорится в документе.

В нем поясняется, что всего в список тех, в отношении кого действует ужесточенный режим экспортного контроля, внесено 91 наименование. Большинство из них — 81 — зарегистрированы или базируются в РФ.

Некоторые из подпавших под ограничения субъектов имеют представительства в других странах или зарегистрированы за пределами РФ: в Белизе, Великобритании, Испании, Казахстане, Латвии, на Мальте, в Сингапуре Словакии и Эстонии.

«Это постановление включает субъекты в ряде союзных стран, среди которых есть члены ЕС и НАТО, однако оно не является мерой против этих стран, в которых расположены или зарегистрированы эти субъекты. Это постановление действует лишь в отношении перечисленных лиц», — поясняют американские власти.

В отношении 86 подпавших под ограничительные меры организаций и лиц будет действовать политика отказа в предоставлении экспортной лицензии.

В отношении еще пяти субъектов — холдинга «Российские космические системы», компаний «Элара», «Элемент», «Радиоавтоматика» и АО «Научно-исследовательский институт “Субмикрон” — также в целом будет действовать политика отказа в выдаче экспортной лицензии, однако возможны исключения, если речь будет идти о “поддерживаемых правительством США космических программах”.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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