Шольц назвал правильным отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО

По его словам, вопрос членства сейчас не стоит на повестке. О том, что НАТО сейчас не будет принимать Украину и Грузию, неоднократно заявляли президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, напомнил канцлер.
Отказ от продвижения НАТО на восток и приема Украины и Грузии был в числе главных требований России по гарантиям безопасности.
Канцлер ФРГ также считает, что вступление в Евросоюз Украины, Грузии и Молдавии — «не тот вопрос, о котором может идти речь».
По словам Шольца, сейчас главное — предотвратить эскалацию военного конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе 28 февраля. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в тот же день заявила, что вступление любой страны в ЕС не может осуществиться за несколько месяцев.
Вслед за Украиной аналогичные заявления подписали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Молдавии Майя Санду.
24 февраля началась российская военная операция на Украине. Президент России Владимир Путин назвал целью кампании демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима».