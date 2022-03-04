Одежду премиум-класса и другие товары отдают с большими скидкамиК весеннему потеплению Алиэкспресс порадовал скидками на брендовую одежду и товары премиум-класса
Фоторепортажи
16Ситуация с беженцами из ДНР и ЛНР
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
10:21 (мск), источник: РБК

Шольц назвал правильным отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц считает правильным решением отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО, заявил он в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о возможном членстве стран в альянсе.

Источник: Reuters

По его словам, вопрос членства сейчас не стоит на повестке. О том, что НАТО сейчас не будет принимать Украину и Грузию, неоднократно заявляли президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, напомнил канцлер.

Отказ от продвижения НАТО на восток и приема Украины и Грузии был в числе главных требований России по гарантиям безопасности.

Канцлер ФРГ также считает, что вступление в Евросоюз Украины, Грузии и Молдавии — «не тот вопрос, о котором может идти речь».

По словам Шольца, сейчас главное — предотвратить эскалацию военного конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе 28 февраля. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в тот же день заявила, что вступление любой страны в ЕС не может осуществиться за несколько месяцев.

Вслед за Украиной аналогичные заявления подписали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Молдавии Майя Санду.

24 февраля началась российская военная операция на Украине. Президент России Владимир Путин назвал целью кампании демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима».

 Путин сделал заявление о спецоперации на Украине
«Я не кусаюсь, я нормальный мужик»: Зеленский обратился к Путину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь