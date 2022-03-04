Белоусов назвал варианты действий для решивших уйти из России компаний

Первый вариант заключается в том, что компания продолжает полноценную работу в России, и при этом обеспечивается поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производства и выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками.
Во втором варианте предусматривается, что иностранные акционеры передадут свою долю под управление местных партнеров. В будущем они будут иметь возможность вернуться на российский рынок, отметил Белоусов. По его словам, ряд инвесторов уже воспользовались этой возможностью.
В случае, если компания решает уйти из России, закрывает производство и увольняет сотрудников, предусмотрен третий вариант. «Мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан», — подчеркнул Белоусов.
Он рассказал, что ряд компаний, которые проинвестировали в локализацию производств и не хотят покидать российский рынок, сталкиваются с «беспрецедентным политически мотивированным давлением» регуляторов своих стран.
Россия 21 февраля признала ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала военную операцию на Украине для «демилитаризации» и «денацификации» страны. В Минобороны России заверили, что мирному населению ничего не угрожает.
Западные страны осудили действия Москвы и начали вводить санкции против российской элиты и отдельных секторов российской экономики. Так, США и Великобритания ввели санкции на высокотехнологичный экспорт. Американские компании должны получать у властей США лицензии для поставок на российский рынок микроэлектроники, телекоммуникационного оборудования, компьютеров.
На фоне введения антироссийских санкций крупные компании начали объявлять о приостановке, ограничении или прекращении работы в России. Среди компаний, приостановивших продажи в России: Nokia, Siemens, Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, Diageo. Также IKEA сообщила, что закроет все магазины в России 4 марта.