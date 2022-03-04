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12:25 (мск), источник: ТАСС

Фадеев: западные СМИ множат фейки об операции России, игнорируя преступления ВСУ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Западные СМИ игнорируют данные о том, что военнослужащие на Украине прикрываются мирным населением, размещая тяжелую технику вблизи соцобъектов и жилых домов, при этом множат фейки о действиях российских военных. Об этом в пятницу сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Источник: AP 2022

«Мы начали в Совете по правам человека проект, связанный с противостоянием огромному потоку лживой информации, которая идет с Украины, из западных стран о специальной операции, которая проводится на Украине», — сказал Фадеев на пресс-конференции.

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Военная операция на Украине

Фадеев продемонстрировал фотографии, на которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают тяжелое вооружение в жилых районах Харькова, Мариуполя и других городах. «Военные располагаются на территории спортивной площадки, на территории детского сада. Вот этого ничего на Западе не знают, западные средства массовой информации ничего подобного не сообщают. Вместо этого идет огромный поток ложной информации», — сказал Фадеев.

В качестве примера он привел продемонстрированную «Би-би-си» 27 февраля фотографию, которую выдают как результат обстрела российскими войсками Харькова, в то время как дом на фотографии расположен в Донецке и был поврежден в результате обстрела ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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