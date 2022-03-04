Фадеев: западные СМИ множат фейки об операции России, игнорируя преступления ВСУ

«Мы начали в Совете по правам человека проект, связанный с противостоянием огромному потоку лживой информации, которая идет с Украины, из западных стран о специальной операции, которая проводится на Украине», — сказал Фадеев на пресс-конференции.
Фадеев продемонстрировал фотографии, на которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают тяжелое вооружение в жилых районах Харькова, Мариуполя и других городах. «Военные располагаются на территории спортивной площадки, на территории детского сада. Вот этого ничего на Западе не знают, западные средства массовой информации ничего подобного не сообщают. Вместо этого идет огромный поток ложной информации», — сказал Фадеев.
В качестве примера он привел продемонстрированную «Би-би-си» 27 февраля фотографию, которую выдают как результат обстрела российскими войсками Харькова, в то время как дом на фотографии расположен в Донецке и был поврежден в результате обстрела ВСУ.
24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.