Госдума приняла социальные меры против санкций

Проект в Госдуме представлял замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Ранее два источника РБК в парламенте сообщили, что связанные с санкциями законопроекты «разрабатывались на колене» и до последнего момента не были предоставлены в профильные комитеты парламента.
Помимо прочего, согласно проекту, правительство сможет в 2022 году принимать оперативные решения в социальной сфере без участия парламента — в сфере пенсионного обеспечения, минимальной оплаты труда и трудовых отношений.
Также кабмин в документе наделяется правом принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии и в течение календарного года принимать решения о дополнительной индексации выплат.
Законопроект, в частности, предполагает, что правительство может устанавливать ограничения на ввоз медицинских изделий из стран, установивших санкции против России. При этом до конца 2022 года больницы получат возможность закупать лекарства, медизделия и расходные материалы у единственного поставщика, если это российский производитель или компания, которая находится на территории страны, не вводившей санкции против России.
Установлен также годовой объем такого рода закупок лекарств или расходных материалов для одного заказчика: он не должен превышать 50 млн руб., для медизделий — 250 млн руб. Такое же требование вводится для закупок у единственного поставщика Фондом социального страхования технических средств реабилитации.
Единственные производители иностранных препаратов, аналогов которых нет в России, если они работают в стране, не вводившей санкции, будут включены в единый правительственный реестр, говорится в документе.
Для россиян, обучающихся за границей и вынужденных прервать обучения, предусмотрены особые условия приема в российские вузы и другие образовательные учреждения.
Контракты, заключенные до 1 января 2023 года, разрешается менять по решению сторон, если из-за санкций его исполнение стало невозможным.
Также до конца 2022 года отменяются плановые проверки для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.
Некоторые депутаты сочли законопроект непроработанным. «Требуется изменение всего законодательства о закупках, эти меры недостаточны, — заявила Оксана Дмитриева. — Нужно переходить к установлению операционных связей, минуя все эти тендеры».
Представитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов потребовал, чтоб правительство занялось вопросом трудоустройства граждан, потерявших работу из-за санкций.
Он заявил, что в России необходимо установить пособие по безработице в достаточном для жизни размере.
Накануне, 3 марта, в Госдуму, помимо упомянутого законопроекта, были внесены еще несколько инициатив. В частности, один из них предусматривает изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят обеспечить «эффективное управление структурой государственного долга и обеспечение финансовой стабильности» в 2022 году. Инициатива разрешает направлять дополнительные нефтегазовые доходы на пособия и военные пенсии, на погашение госдолга, замещение государственных заимствований и так далее. Еще один законопроект гарантирует проведение четвертого этапа амнистии капиталов.