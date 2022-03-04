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14:04 (мск), источник: Life.ru

Захарова рассказала, что стало отправной точкой для проведения «Операции Z» на Украине

По словам представителя МИД РФ, в течение восьми лет власти Незалежной сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране — это исключительно их вина.

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Антиконституционный государственный переворот на Украине, произошедший в 2014 году, является отправной точкой событий, которые привели к проведению Россией «Операции Z» на территории Незалежной. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Как только в 2014 году совершился антиконституционный переворот люди в Крыму и Донбассе осознали, что всё что они, как граждане Украины, хотят видеть в своей стране на законных основаниях не будет реализовано никогда. Потому что обязательно кто-то придёт с Запада и навяжет им свою волю», — пояснила дипломат в интервью YouTube-каналу SHOT.

По словам Захаровой, после переворота на Украине был установлен принципиально новый крайне русофобский режим. В частности, стремительно стала распространяться нацистская идеология, а вместе с ней неконтролируемый поток оружия и рост количества бойцов батальонов «Айдар», «Азов» и прочих. Фактически, как подчеркнула дипломат, радикалы чувствовали себя хозяевами на Украине, так как власти им нисколько не препятствовали.

Таким образом в течение восьми лет украинские власти сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране — это исключительно их вина.

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