Антиконституционный государственный переворот на Украине, произошедший в 2014 году, является отправной точкой событий, которые привели к проведению Россией «Операции Z» на территории Незалежной. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Как только в 2014 году совершился антиконституционный переворот люди в Крыму и Донбассе осознали, что всё что они, как граждане Украины, хотят видеть в своей стране на законных основаниях не будет реализовано никогда. Потому что обязательно кто-то придёт с Запада и навяжет им свою волю», — пояснила дипломат в интервью YouTube-каналу SHOT.
По словам Захаровой, после переворота на Украине был установлен принципиально новый крайне русофобский режим. В частности, стремительно стала распространяться нацистская идеология, а вместе с ней неконтролируемый поток оружия и рост количества бойцов батальонов «Айдар», «Азов» и прочих. Фактически, как подчеркнула дипломат, радикалы чувствовали себя хозяевами на Украине, так как власти им нисколько не препятствовали.
Таким образом в течение восьми лет украинские власти сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране — это исключительно их вина.