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14:50 (мск), источник: РБК

Путин заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей

У России нет недобрых намерений в отношении соседних стран, заявил президент Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Хочу подчеркнуть, мы всегда это говорили, у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять», — сказал российский лидер.

Он также сказал, что Россия не видит никакой необходимости нагнетать или ухудшать отношения с соседними странами.

«Все наши действия, если они возникают, возникают всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации», — отметил Путин.

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