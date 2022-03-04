14:50 (мск), источник: РБК
Путин заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей
У России нет недобрых намерений в отношении соседних стран, заявил президент Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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«Хочу подчеркнуть, мы всегда это говорили, у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять», — сказал российский лидер.
«Все наши действия, если они возникают, возникают всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации», — отметил Путин.