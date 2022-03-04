Песков заявил о необходимости вести переговоры с Киевом «в тишине»

«Убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки», — заявил Песков.
3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров делегации России и Украины. Как рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, Москва и Киев обсудили военный и международно-гуманитарный вопрос, а также будущее политического урегулирования ситуации. В ходе переговоров, которые продлились более пяти часов, удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых организация гуманитарных коридоров для мирного населения.
Первый этап переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Встреча продлилась около пяти часов. За это время стороны подробно прошлись по всем пунктам повестки и договорились продолжить переговорный процесс на белорусско-польской границе.