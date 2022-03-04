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18:07 (мск), источник: РБК

В Британии предложили размещать беженцев в домах российских олигархов

Власти Великобритании могут разработать и принять закон о конфискации особняков российских олигархов в Лондоне, чтобы использовать их для размещения беженцев с Украины. Об этом заявил вице-премьер и министр юстиции страны Доминик Рааб, передает The Times.

Источник: Reuters

Газета пишет, что министр жилищного строительства Британии Майкл Гоув уже приказал чиновникам разработать план национализации многомиллионных домов без компенсации их российским владельцам. «Если у нас есть доказательства и правовая основа, мы это сделаем», — подтвердил Рааб.

На вопрос, будут ли особняки использоваться для размещения беженцев с Украины, Рааб ответил: «Да, безусловно».

Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он объяснял ее «демилитаризацией и денацификацией» соседней страны и отметил, что оккупация Украины не входит в планы Москвы.

Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжат операцию на Украине «до достижения поставленных целей». Главной он назвал «защиту Российской Федерации от военной угрозы, создаваемой странами Запада».

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На Украине ввели военное положение и объявили о мобилизации. Западные страны, в том числе Великобритания, ввели против России санкции. Ограничения затронули финансовый сектор и экспорт высоких технологий, в том числе микроэлектроники, морского и навигационного оборудования.

Кроме этого, Лондон ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также против главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева и самой организации.

30 января глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций. Также власти Великобритании не исключали меры против юридических фирм, которые начнут оказывать помощь российским бизнесменам, попавшим под санкции и желающим оспорить свое внесение в санкционный список.

Власти России неоднократно называли санкции, введенные против Москвы, незаконными.

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