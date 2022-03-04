Кадыров заявил, что происходящее на Украине «перешло все рамки морали»

«Стало очевидно, что мы имеем дело не просто с бандеровцами, а с безжалостными убийцами, которые не брезгуют никакими методами. Подлые и коварные приемы применяются не только при обстрелах наших бойцов, но и при использовании самых грязных информационных технологий», — написал он.
По словам Кадырова, «события перешли все рамки морали».
«Везде сплошной бандеровский цинизм и безбожные методы в тщетных попытках удержаться при власти», — заявил глава Чечни.
О таком положении дел говорит и отношение к российским пленным, в то время как чеченские бойцы «достойно относятся к таким же пленным», отметил он.
«Да, войну можно вести достойно и честно, а можно и несправедливо, как это делают бандеровцы», — заявил Кадыров.
По его словам, теперь ни у кого «не осталось ни доли сомнений в том, что националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России».
В заключение глава Чечни призвал Россию не идти ни на какие уступки в переговорах, «даже если они дальше будут».
«Только вперед и ни шагу назад. У нас есть все силы, чтобы завершить начатое, а если понадобится, то вся Россия сегодня — это добровольцы», — написал он.
С начала военной спецоперации России на Украине Кадыров опубликовал ряд обращений и постов, посвященных происходящему. В частности, он сообщил, что чеченские военные участвуют в спецоперации на Украине, и пообещал $500 тыс. «за головы командиров украинских националистов».
В одном из последний обращений глава Чечни на фоне проходящих между российской и украинской делегациями переговоров попросил президента России Владимира Путина «закрыть на все глаза и дать закончить за день-два то, что творится там [на Украине]». Он отметил, что «переговоры — это хорошо», но в стране «гибнут наши братья».
В Кремле, комментируя просьбу Кадырова, заявили, что решения о ходе военной операции на Украине принимает президент Путин как главнокомандующий. «Не моя компетенция комментировать вопросы военного искусства. Верховный главнокомандующий получает информацию, в том числе и о таких предложениях, и именно он принимает решение, как проводить спецоперацию», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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