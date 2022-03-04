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17:05 (мск), источник: РБК

Столтенберг исключил бесполетную зону над Украиной и отправку войск НАТО

Все страны-члены НАТО согласились с тем, что на Украину не следует отправлять самолеты и военный контингент Североатлантического альянса. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Источник: AP 2022

«Мы согласны, что там не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил», — сказал он.

Столтенберг также отметил, что введение бесполетной зоны над Украиной может привести к распространению конфликта на другие европейские страны.

«Мы понимаем отчаяние, но мы также верим, что если мы это сделаем (установим бесполетную зону), то получим что-то, что может привести к полномасштабной войне в Европе», — указал глава НАТО.

Ранее в этот день глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес заявил, что главы министерств иностранных дел стран-членов НАТО на предстоящей встрече обсудят возможное участие альянса в конфликте на Украине, а также введение там бесполетной зоны. В то же время он подчеркнул, что этот вариант является «маловероятным».

Бесполетная зона представляет собой территорию, в воздушном пространстве которой запрещены полеты любых судов, включая военные.

В частности, бесполетную зону ввели страны НАТО над Ливией в 2011 году, это предотвратило нанесение ударов самолетов режима Муаммара Каддафи по повстанцам.

На фоне проводящейся с 24 февраля специальной военной операции российских войск на территории Украины, украинский президент Владимир Зеленский обратился с предложением к странам Евросоюза ввести бесполетную зону над Украиной.

В Лондоне его инициативу не поддержали. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что последствия такого решения было бы «сложно контролировать», и назвал ошибочным суждение, что Великобритания "сможет исправить это военными средствами. Министр обороны США Ллойд Остин также отмечал, что введение бесполетной зоны над территорией Украины могло бы привести к столкновению американской и российской армий.

Власти США неоднократно заявляли, что не рассматривают возможность участия американских военных в боевых действиях на Украине. В Белом доме указывали, что сценария, при котором войска США могут быть отправлены на Украину воевать против России, не существует. «Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война», — говорил президент США Джо Байден.

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