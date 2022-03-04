Столтенберг исключил бесполетную зону над Украиной и отправку войск НАТО

«Мы согласны, что там не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил», — сказал он.
Столтенберг также отметил, что введение бесполетной зоны над Украиной может привести к распространению конфликта на другие европейские страны.
«Мы понимаем отчаяние, но мы также верим, что если мы это сделаем (установим бесполетную зону), то получим что-то, что может привести к полномасштабной войне в Европе», — указал глава НАТО.
Ранее в этот день глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес заявил, что главы министерств иностранных дел стран-членов НАТО на предстоящей встрече обсудят возможное участие альянса в конфликте на Украине, а также введение там бесполетной зоны. В то же время он подчеркнул, что этот вариант является «маловероятным».
Бесполетная зона представляет собой территорию, в воздушном пространстве которой запрещены полеты любых судов, включая военные.
В частности, бесполетную зону ввели страны НАТО над Ливией в 2011 году, это предотвратило нанесение ударов самолетов режима Муаммара Каддафи по повстанцам.
На фоне проводящейся с 24 февраля специальной военной операции российских войск на территории Украины, украинский президент Владимир Зеленский обратился с предложением к странам Евросоюза ввести бесполетную зону над Украиной.
В Лондоне его инициативу не поддержали. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что последствия такого решения было бы «сложно контролировать», и назвал ошибочным суждение, что Великобритания "сможет исправить это военными средствами. Министр обороны США Ллойд Остин также отмечал, что введение бесполетной зоны над территорией Украины могло бы привести к столкновению американской и российской армий.
Власти США неоднократно заявляли, что не рассматривают возможность участия американских военных в боевых действиях на Украине. В Белом доме указывали, что сценария, при котором войска США могут быть отправлены на Украину воевать против России, не существует. «Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война», — говорил президент США Джо Байден.