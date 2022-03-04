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17:58 (мск), источник: ТАСС

Подоляк: третий раунд переговоров России и Украины может быть завтра или послезавтра

ТАСС, 4 марта. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться завтра или послезавтра. Об этом в пятницу заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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«Третий этап [переговоров] может быть завтра или послезавтра. Мы ожидаем, мы в постоянном контакте находимся. На прямой связи, когда будет понятно, что мы готовы, к примеру, идти дальше про остановку огня говорить, у нас есть опция, они готовы, мы едем. Буквально вот сейчас закончили, и я поехал, поехала делегация дальше работать», — сказал он на брифинге во Львове.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в четверг. Представителям России и Украины удалось согласовать возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев. В ближайшее время стороны организуют специальные каналы связи для организации коридоров и проработают процедуры логистики.

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