Подоляк: третий раунд переговоров России и Украины может быть завтра или послезавтра

«Третий этап [переговоров] может быть завтра или послезавтра. Мы ожидаем, мы в постоянном контакте находимся. На прямой связи, когда будет понятно, что мы готовы, к примеру, идти дальше про остановку огня говорить, у нас есть опция, они готовы, мы едем. Буквально вот сейчас закончили, и я поехал, поехала делегация дальше работать», — сказал он на брифинге во Львове.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в четверг. Представителям России и Украины удалось согласовать возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев. В ближайшее время стороны организуют специальные каналы связи для организации коридоров и проработают процедуры логистики.