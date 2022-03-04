19:03 (мск), источник: ТАСС
СВР: спецслужбы стран НАТО перебрасывают иностранных террористов-боевиков на Украину
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Служба внешней разведки заявила о переброске иностранных террористов-боевиков на Украину.
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Так, в конце 2021 года американцы освободили из тюрем курдского крыла незаконного вооруженного формирования «Демократические силы Сирии» несколько десятков террористов запрещенного в России «Исламского государства» из числа граждан России и стран СНГ.
«Их обучали использованию противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, ударных беспилотных летательных аппаратов и других видов современного вооружения. Затем “игиловцев” вывезли на военную базу США на севере Ирака, откуда перебросили на украинскую территорию», — заявили в СВР.
«Однако ЦРУ и Командование специальных операций ВС США продолжают формировать на Ближнем Востоке и в странах Африки новые “игиловские эшелоны”. Их переправку для участия в диверсионно-террористической деятельности на Украине планируется осуществить через территорию Польши», — добавили в СВР.
В спецслужбе отметили, что «вместе с американцами функционирование польского “логистического хаба” также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО».
«Они поддерживают прямые контакты с представителями СБУ и ГУР (Главное управление разведки) Министерства обороны Украины, снабжая их, помимо прочего, разведывательной информацией о планах и передвижениях ВС РФ», — подчеркнули в СВР.
«Нам очевидно, что как это было с “Организацией Гелена” после разгрома гитлеровского режима в 1945 году, западники рассчитывают окончательно “поглотить” остатки украинских спецслужб и напрямую руководить их враждебной деятельностью против России», — заключили в СВР.