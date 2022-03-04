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19:03 (мск), источник: ТАСС

СВР: спецслужбы стран НАТО перебрасывают иностранных террористов-боевиков на Украину

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Служба внешней разведки заявила о переброске иностранных террористов-боевиков на Украину.

Источник: AP 2022

Так, в конце 2021 года американцы освободили из тюрем курдского крыла незаконного вооруженного формирования «Демократические силы Сирии» несколько десятков террористов запрещенного в России «Исламского государства» из числа граждан России и стран СНГ.

В СВР отметили, что указанные лица были направлены на подконтрольную США базу "Эт-Танф", где прошли спецподготовку по методам ведения диверсионно-террористической борьбы с прицелом на регион Донбасса.

«Их обучали использованию противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, ударных беспилотных летательных аппаратов и других видов современного вооружения. Затем “игиловцев” вывезли на военную базу США на севере Ирака, откуда перебросили на украинскую территорию», — заявили в СВР.

В спецслужбе отметили, что большая часть этих боевиков-террористов уничтожена в ходе российской спецоперации.

«Однако ЦРУ и Командование специальных операций ВС США продолжают формировать на Ближнем Востоке и в странах Африки новые “игиловские эшелоны”. Их переправку для участия в диверсионно-террористической деятельности на Украине планируется осуществить через территорию Польши», — добавили в СВР.

В спецслужбе отметили, что «вместе с американцами функционирование польского “логистического хаба” также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО».

«Они поддерживают прямые контакты с представителями СБУ и ГУР (Главное управление разведки) Министерства обороны Украины, снабжая их, помимо прочего, разведывательной информацией о планах и передвижениях ВС РФ», — подчеркнули в СВР.

«Нам очевидно, что как это было с “Организацией Гелена” после разгрома гитлеровского режима в 1945 году, западники рассчитывают окончательно “поглотить” остатки украинских спецслужб и напрямую руководить их враждебной деятельностью против России», — заключили в СВР.

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