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19:29 (мск), источник: © РИА Новости

Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил озабоченность боевыми действиями на Украине и сообщениями о жертвах, президент России Владимир Путин напомнил, что Запад закрывал глаза на геноцид в Донбассе, сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Олаф Шольц выразил озабоченность в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон. В этой связи Владимир Путин напомнил, что западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей», — говорится в сообщении.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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