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20:35 (мск), источник: Life.ru

Шойгу заверил Гутерриша, что Российская армия не угрожает мирным жителям Украины

Министр обороны рассказал генсеку ООН о том, как националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наёмники, прикрываются мирными гражданами как «живым щитом».

Источник: РИА "Новости"

В ходе российской спецоперации на Украине высокоточными средствами выводятся из строя исключительно объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации страны и проведения жестокой карательной операции в отношении населения Донбасса. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

«Российская армия не угрожает мирным жителям, не обстреливает гражданские объекты, полностью соблюдает требования международного гуманитарного права», — приводит позицию министра пресс-служба военного ведомства.

Шойгу обратил особое внимание собеседника на то, что националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наёмники, прикрываются мирными гражданами как «живым щитом».

Он также рассказал, что российские военнослужащие создали коридоры для выхода мирных граждан в контролируемых районах, а националисты под угрозой оружия не дают людям этого сделать.

«Имеются объективные данные, как они размещают тяжёлую военную технику (танки, РСЗО, артиллерию и миномёты) в жилых кварталах городов, действуя как озверевшие бандиты, игнорируют угрозы, создаваемые тем самым мирным жителям», — говорится в сообщении Минобороны.

Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — «Операции Z». Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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