Путин подписал закон о наказании до 15 лет колонии за фейки о действиях ВС России

Ранее сегодня, 4 марта, Госдума за один день приняла закон о введении уголовной ответственности за «распространение фейков о вооруженных силах России, а также дискредитации их деятельности». В этот же день закон утвердили в Совете федерации.
Из-за нового закона ряд СМИ изменили подход к освещению военной операции на Украине. В том числе, «Новая газета» приняла решение удалить материалы, касающиеся хода военной операции, решив сосредоточиться на освещении ее последствий. Также подобное решение приняло экономическое издание The Bell и Republic (признаны иноагентом). BBC приняла решение вывезти сотрудников московского бюро за пределы России, чтобы они смогли продолжить работу без риска уголовного преследования.