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22:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин подписал закон о наказании до 15 лет колонии за фейки о действиях ВС России

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовное наказание (максимальное — до 15 лет колонии) за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил России.

Источник: Пресс-служба Президента России

Ранее сегодня, 4 марта, Госдума за один день приняла закон о введении уголовной ответственности за «распространение фейков о вооруженных силах России, а также дискредитации их деятельности». В этот же день закон утвердили в Совете федерации.

Из-за нового закона ряд СМИ изменили подход к освещению военной операции на Украине. В том числе, «Новая газета» приняла решение удалить материалы, касающиеся хода военной операции, решив сосредоточиться на освещении ее последствий. Также подобное решение приняло экономическое издание The Bell и Republic (признаны иноагентом). BBC приняла решение вывезти сотрудников московского бюро за пределы России, чтобы они смогли продолжить работу без риска уголовного преследования.

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