4 марта, источник: Известия
Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter
Доступ к социальной сети Twitter ограничен на территории России. Об этом в пятницу, 4 марта, свидетельствуют данные Роскомнадзора.
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По данным Роскомнадзора, доступ к сайту ограничен на основании ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Отмечается, что с момента начала спецоперации России по защите мирных жителей Донбасса в Twitter фиксируется распространение призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий РФ. Несмотря на требования Роскомнадзора, не были удалены 1055 соответствующих материалов.
Также в соцсети публикуется недостоверная информация о потерях в личном составе и в боевой технике у российской стороны. Так, социальной сетью проигнорированы требования Роскомнадзора и не удалены 268 материалов.
Кроме того, в рамках реализации статей 15.1, 15.1−1 и 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ в адрес Twitter были направлены требования об удалении запрещенных материалов с более чем 40 тыс. страниц социальной сети. Не удалено в настоящий момент более 1,5 тыс. материалов.
Как сообщили в Роскомнадзоре, с начала 2022 года в Twitter было выявлено 2550 запрещенных материалов, из них не удалено в настоящий момент 787.
Ранее в пятницу Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook в России. Отмечалось, что с момента начала российской спецоперации Роскомнадзор неоднократно направлял Facebook требования о необходимости удалить в общем счете 1055 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий РФ. Однако администрация соцсети их проигнорировала.
В этот же день президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям.
И документа следует, что нарушение наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей. Если же фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.
Накануне первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александр Малькевич отметил, что соцсеть отличается непрозрачными алгоритмами работы, «участием в грязных политических играх, а также необдуманными решениями руководства, цензурой пользовательского поведения и авторских материалов, материалов СМИ». По словам Малькевича, Facebook постоянно игнорировала российские законы и устраивала провокации по указу Вашингтона. Он также отметил, что блокировка Facebook в России может поспособствовать развитию собственной отечественной мобильной экосистемы.
2 марта директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков выразил мнение, что в социальной сети Facebook (Meta) активно распространяется пропагандистская информация, сайт полноценно участвует в информационной войне, поэтому на территории России он, скорее всего, работать не будет.
В тот же день директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила, что на осуществление информационной атаки на Россию с использованием фейков и дезинформации на платформах Meta потрачено более $77 млн.
Инцидент с блокировкой ряда страниц российских СМИ в Facebook произошел 24 февраля. Тогда в Роскомнадзоре заявили, что администрация социальной сети маркировала их материалы как недостоверные и наложила технические ограничения на поисковую выдачу их публикаций, чтобы уменьшить читательскую аудиторию. Meta, в свою очередь, объяснила эти ограничения тем, что российские СМИ нарушали правила сообщества.
Российский лидер 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие в том числе военное содействие.