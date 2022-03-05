Власти разрешили ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки

«В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи», — говорится в пресс-релизе Минпромторга, который поступил в «Ъ». Ведомство отмечает, что решение принято, чтобы не нарушать «логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты».
Конкретные товары, по которым будет ограничена продажа в одни руки, определят сами ритейлеры в рамках Ассоциации компаний розничной торговли и Союза независимых сетей России.
«Ашан» ранее рекомендовал некоторым магазинам сети ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки. Вместе с тем ритейлер утверждает, что не ожидает дефицита продуктов.
Торговые сети ранее в марте приняли рекомендации регуляторов по ограничению наценки в 5% на ряд социально значимых продуктов питания. В список входят овощи, молочная продукция, сахар и хлебобулочные изделия, а конкретные позиции сети выберут самостоятельно. В условиях растущей инфляции подобные ограничения могут распространить и на другие категории, ожидают эксперты.