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01:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти разрешили ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки

Минпромторг и Минсельхоз поддержали инициативу ритейлеров об ограничении продажи некоторых товаров в одни руки. Власти объяснили это тем, что из-за установления минимальной наценки на социально значимую продукцию были случаи покупки товаров в больших объемах для дальнейшей перепродажи.

Источник: РИА "Новости"

«В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи», — говорится в пресс-релизе Минпромторга, который поступил в «Ъ». Ведомство отмечает, что решение принято, чтобы не нарушать «логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты».

Конкретные товары, по которым будет ограничена продажа в одни руки, определят сами ритейлеры в рамках Ассоциации компаний розничной торговли и Союза независимых сетей России.

«Ашан» ранее рекомендовал некоторым магазинам сети ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки. Вместе с тем ритейлер утверждает, что не ожидает дефицита продуктов.

Торговые сети ранее в марте приняли рекомендации регуляторов по ограничению наценки в 5% на ряд социально значимых продуктов питания. В список входят овощи, молочная продукция, сахар и хлебобулочные изделия, а конкретные позиции сети выберут самостоятельно. В условиях растущей инфляции подобные ограничения могут распространить и на другие категории, ожидают эксперты.

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