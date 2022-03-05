Зеленский усомнился в способности НАТО защитить свои страны

«Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить свои страны альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, общую свободу, общее будущее», — сказал Зеленский. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
Президент Украины заявил, что все, что сделало НАТО на сегодняшний день — перевело через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Зеленский считает, что страны НАТО создали «нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию» против альянса.
Вместе с тем он поблагодарил союзников Украины в НАТО. По его словам, их большинство и поэтому Украина не чувствует себя «в одиночестве».
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.