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02:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский усомнился в способности НАТО защитить свои страны

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного видеообращения назвал прошедший саммит НАТО слабым и растерянным. Он усомнился, что альянс способен защитить страны, которые в него входят.

Источник: Reuters

«Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить свои страны альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, общую свободу, общее будущее», — сказал Зеленский. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Президент Украины заявил, что все, что сделало НАТО на сегодняшний день — перевело через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Зеленский считает, что страны НАТО создали «нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию» против альянса.

Вместе с тем он поблагодарил союзников Украины в НАТО. По его словам, их большинство и поэтому Украина не чувствует себя «в одиночестве».

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.

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